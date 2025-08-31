Eloltották a tüzet a Március 15. téren, miután kigyulladt egy utazási iroda

Füst áramlott ki vasárnap délután egy ötemeletes lakóépület földszinti üzlethelyiségéből Budapesten, az V. kerületi Március 15. téren – írja a 24.hu. A fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén, a munkálatokat pedig nem sokkal 3 óra utánra sikeresen be is fejezték – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az egységek az épület lakóinak a tűz idejére elzárkóztatást rendeltek el, a munkálatok közben pedig átvizsgálták és átszellőztették a lakóházat, valamint a padlásteret. A 24.hu helyszíni fotóin az is látszik, hogy a füst egy utazási iroda helyiségéből szállt fel.

