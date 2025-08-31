Norvégia 4700 millárd forint értékben rendel hadihajókat az Egyesült Királyságtól

Az Egyesült Királyság 10 milliárd font, azaz 4,7 billió forint értékű megállapodást kötött Norvégiával, ami alapján legalább öt új hadihajót szállít a norvég haditengerészetnek – jelentette be a brit védelmi minisztérium (MoD). A megállapodás a MoD szerint az Egyesült Királyság „valaha volt legnagyobb hadihajó-exportja érték szerint”, míg Norvégia „történetének legnagyobb védelmi képességfejlesztési beruházásáról” beszélt – írja a BBC.

A brit kormány szerint a megállapodás mintegy 4000 munkahelyet fog biztosítani az Egyesült Királyságban egészen a 2030-as évekig, ebből több mint 2000-et a BAE Systems glasgow-i hajógyáraiban, ahol a fregattokat építik. Sir Keir Starmer brit miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás „növekedést hoz és a nemzetbiztonságot is erősíti a dolgozó emberek számára”.

Starmer szerint „ez a siker annak a több ezer embernek az érdeme országszerte, akik nemcsak a hadseregünk következő generációs képességein dolgoznak, hanem az Egyesült Királyság, norvég partnereink és a NATO nemzetbiztonságát is megerősítik hosszú évekre.” Luke Pollard védelmi miniszter „a brit történelem legnagyobb hadihajó-exportjának” nevezte a megállapodást, ami szerinte egy „óriási szavazat a brit munkavállalók és védelmi ipar felé”.

A döntést azonban többen is kritizálták Norvégiában – például Tor Ivar Strømmen, a norvég haditengerészeti akadémia kapitánya szerint a francia és német fregattok jobbak a brit típusoknál. „A brit haditengerészet hajói jellemzően csak egy feladatra készülnek. Légvédelmi képességeik elavultak és korlátozottak” – mondta. Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök azonban úgy fogalmazott, hogy a partnerség „történelmi erősítést jelent két országunk védelmi együttműködésében”.

A megállapodás tehát egy stratégiai győzelem a brit kormány és védelmi ipar számára, mivel Norvégia más potenciális szállítókat is mérlegelt – köztük Franciaországot, Németországot és az Egyesült Államokat. A közös brit-norvég flotta így összesen 13 tengeralattjáró-elhárító fregattból fog állni – 8 brit és 5 norvég hajóval –, amik közösen fognak működni Észak-Európában, jelentősen megerősítve a NATO északi szárnyát.

A norvég haditengerészet által vásárolt Type 26-os fregattok technikailag szinte teljesen azonosak lesznek a brit verziókkal. Ezeket kifejezetten ellenséges tengeralattjárók észlelésére és megsemmisítésére tervezték, az első szállítások pedig várhatóan 2030-tól indulnak.