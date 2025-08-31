Orbán Ráhel újabb földvásárlásáról ír Hadházy Ákos, szerinte lúzer nemzet lennénk, ha kormányváltás után a lopott vagyonokat otthagynánk a „nemzeti nagytőkéseknél”

Orbán Ráhel pár napja újabb 23 hektár erdőt vett magának 32 millió forintért a somogy megyei Kőkúton, írja vasárnapi Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

Az adásvétel az úgynevezett kifüggesztésből derül ki, a földek adásvételénél ugyanis nyilvánosságra kell hozni a szerződést, hogy ha valakinek van elővételi joga, és élni akar vele, az 30 napig megtehesse.

A mostani adásvételben is úgynevezett Drawa-földről van szó. Ez Tiborcz István somogyi agrárcége, már tavasszal is vett ilyen földeket Orbán Ráhel és Tiborcz édesanyja. Ezekkel a szerződésekkel tulajdonképpen a nevükre veszik az eddig is általuk használt földeket Tiborczék. A Drawa-sztorit és a somogyi birodalomépítést májusban mutattuk be egy részletes cikkben.

Hadházy a posztjában azt írta, „ebben a szerencsétlen országban néhány évtizedente gyökeresen megváltoztatják a tulajdonviszonyokat. A múlt században először a nácik vették el a zsidó vagyont, aztán a komcsik mindenkiét, aztán a vadkapitalizmus privatizációjával lehetett a zavarosban nagyot halászni, most meg az új feudalizmusban Orbán családtagjai és kegyencei juthatnak ép ésszel felfoghatatlan vagyonhoz.

Sajnos ki kell mondani: ez egyszerűen nem maradhat így. Valódi rendszerváltásról csak akkor beszélhetünk, ha ez a vagyonszerkezet nem marad meg. Ez nem jó, nem elegáns, de egyszerűen szánalmas és lúzer nemzet lennénk, ha a lopott vagyonokat otthagynánk a néhány tucat »nemzeti nagytőkésnél«”,

írta az ellenzéki képviselő.