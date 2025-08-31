Rózsa András a Momentum új elnöke

Rózsa Andrást választotta meg a Momentum Mozgalom új elnökének a párt küldöttgyűlése a 2026-os választásokig tartó időszakra - közölte az ellenzéki párt vasárnap az MTI-vel. Az előző elnök, Tompos Márton júliusban mondott le elfáradásra hivatkozva.

A közleményben idézték a zuglói polgármesterként dolgozó Rózsa Andrást, aki azt mondta, a Momentum 8 éve dolgozik azon, hogy az országot romba döntő Fidesz eltűnjön a hatalomból, és ezért fognak küzdeni a következő hat hónapban is. Hozzátette, hogy az első lépést még júniusban megtették: kimondták, hogy a Momentum nem indul a 2026-os választásokon, hogy ne osszák meg az ellenzéki szavazatokat.

Fotó: Németh Dániel/444

A pártelnök kiemelte ugyanakkor, hogy nem fognak hátradőlni: minden erejüket a kormányváltás érdekében fogják mozgósítani. „Először is felhangosítjuk a Fidesz bűneit és baklövéseit, hogy minden még hezitáló magyar megértse: ettől a rendszertől már semmi jót nem remélhet. Plakátkampányainkon a billegő körzetekbe juttatjuk el a kormányváltás üzenetét, miközben politikusaink és aktivistáink a legfideszesebb településeket járják be. Olyan helyekre fogunk eljutni, ahol 16 éve nem járt ellenzéki párt, de szavazataik sorsdöntőek lehetnek jövő áprilisban" - írta Rózsa.

Hozzátette, a Fidesz legnagyobb fegyvere, a propaganda ellen is hadat üzennek, ígérete szerint leleplezik, „hogyan hazudnak nekünk propagandistáik 16 éve az általunk befizetett adóforintokból. Hadd tudja meg mindenki, hogy a Megafon és a fideszes holdudvar propagandistái a mi pénzünkön gazdagodtak meg, miközben hazugsággal és gyűlölettel etettek minket" - mondta a közlemény szerint a Momentum új elnöke.

