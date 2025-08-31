Változékony időjárással jön az iskolakezdés

Változékony időjárással indul jövő héten az iskolakezdés. A hét elején még sokat fog sütni a nap, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni, aztán a hét végére ismét többórás napsütés várható 25-32 fok közötti csúcshőmérséklettel – írja az MTI.

Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között várható, a reggeli pára ellenére pedig napközben sok napsütésre lehet majd számítani. Kedden azonban nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, délutántól több helyen is lehet számítani záporra, zivatarra, amit helyenként erős széllökések kísérhetnek. A minimum-hőmérséklet 12-18 fok között alakul, míg a maximum 28-34 fok között várható. Az őszi idő pedig még szerdán is ki fog tartani, sőt többfelé lehet majd esőre számítani.

A hét második felében aztán kicsit enyhül az időjárás és a helyenkénti záporok és zivatarok mellett már többórás napsütés is várható. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül, hétvégén hajnalban 10-18, délután 25-32 fok várható.