200 ezer forintot követel a siófoki önkormányzattól, mert lefröcskölte a szökőkút

Lengyel Róbert polgármester arról ír a Facebook-oldalán, hogy egy budapesti nő kártérítést követel a siófoki önkormányzattól, mert lefröcskölte egy városi szökőkút.

A poszt szerint a nő azzal kereste meg a polgármestert, hogy „a rózsakerti szökőkút –amely közvetlenül a parton van és a Balatonba lövelli a vízfüggönyt - őt lespriccelte, ami miatt vizes lett a ruhája, ráadásul az ott sétáló emberek kinevették, sőt, úgy látta, egy befutó hajó utasai is gúnyosan mosolyogtak rajta a fedélzetről”.

A siófoki szökőkút a Google Street View-n Fotó: Google Maps

A nő állítása szerint egy héttel a történtek után is kellemetlenül érezte magát, „introvertált” volt. Ezután a polgármester idéz a levélből:

„A kellemetlenségekért – elmaradt program, nyirkos ruhában utazás, megaláztatás – 200 000 Ft sérelemdíjat kérek önöktől, mint a köztéri szökőkút üzemeltetőitől.

Kérem, hogy az összeget szíveskedjenek az alábbiak szerint bankszámlaszámomra utalni. Amennyiben kárigényemet vitatják és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhöz fordulok”.



Lengyel azt írja, nem fizetnek „egy kanyi vasat sem”.