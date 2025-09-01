Agyontaposta a tehéncsorda az osztrák kirándulókat, a kutyájuktól félthették a borjakat

Egy 85 éves bécsi férfi és 82 éves felesége vasárnap Stájerország liezeni járásában kirándultak a kutyájukkal, amikor egy tehéncsorda eltaposta őket, életveszélyes sérüléseket okozva a férfinak, aki a kórházba szállítása közben meghalt – írja az osztrák Kronen Zeitung.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

A pár Ramsau am Dachstein nevű település környékén kirándult, amikor az út mellett szembejöttek velük a tehenek, amelyek a hatóságok szerint valószínűleg a kutyától féltették a borjaikat, ezért támadták a házaspárra.

A férfit és a nőt is mentőhelikopterrel szállították a salzburgi kórházba, utóbbi túl van az életveszélyen, a kutyát pedig a rendőrségnek sikerült rokonoknál elhelyezni.