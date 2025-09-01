Ausztriában mától fél év börtön jár a kéretlen farokfotókért

Szeptember elsejétől büntethető Ausztriában az, aki kéretlenül fotókat küld valakinek a nemi szervéről (a formátumot dick pic-nek nevezik, elsősorban azért, mert jellemzően péniszekről készült fotókat küldenek kéretlenül tulajdonosaik). A dick pic-ek büntethetővé tételét évek óta követelik Ausztriában nőjogi szervezetek és politikai pártok, a törvénymódosítást még júniusban szavazta meg a parlament.

Anna Sporrer igazságügyi miniszter egy sajtóközleményben „régóta esedékes lépésnek” nevezte a tilalmat. Azt mondta: „a kéretlen dick pic-ek a magánéletbe való beavatkozásnak minősülnek, amely az érintettekben gyakran dühöt, tehetetlenséget, undort és szégyent vált ki”.

Péniszszobor Bajorországban. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND/dpa Picture-Alliance via AFP

A törvénymódosítás a gyakorlatban azt teszi büntethetővé, ha valaki kéretlenül fotót küld másnak a nemi szervéről (bármilyen eszközön, a mobiltól a faxig), „ha az zaklatással jár”. Értelemszerűen ha közös megegyezéssel történik, a tényállás nem áll meg.

A maximum kiszabható büntetés fél év szabadságvesztés, és büntethető az is, ha valaki mesterséges intelligenciával készített pöcsöt küld, ha egyértelműen felismerhető a szándék. Nem büntethető viszont a másodlagos nemi szervekről (például mellekről) készített fotók küldése.

Más országokban is büntetik az ilyesmit, Angliában és Walesben már 2024 óta. Ott „cyberflashingnek” nevezik. (ORF)