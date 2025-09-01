Beismerte a lengyel milliárdos, hogy óriásit hibázott, amikor lenyúlta a kisfiútól Kamil Majchrzak ajándéksapkáját

Az a férfi, akit kamerák buktattak le, hogy a US Openen egy fiatal fiú elől elragadta az ajándéksapkát, azt mondta, „nagy hibát” követett el, miután az incidens felvétele vírálissá vált.

Piotr Szczerek, egy lengyel útépítő cég vezérigazgatója azt mondta, „meg voltam győződve” arról, hogy a teniszező sztár, Kamil Majchrzak „a sapkáját felém nyújtotta”.

„Tudom, hogy olyasmit tettem, ami úgy tűnhetett, mintha tudatosan egy gyerek emlékét gyűjtöttem volna be. Ez nem állt szándékomban, de ez nem változtat azon a tényen, hogy megbántottam a fiút, és csalódást okoztam a szurkolóknak” – írta a közleményében.

Az 50 éves férfi a közösségi médiában írta: „Szeretnék egyértelműen bocsánatot kérni a megsértett fiútól, a családjától, az összes szurkolótól és magától a játékostól is.” Azt írta, visszaadta a sapkát a fiúnak, és reméli, ezzel „legalább részben helyreállította a okozott kárt”.

A 29 éves Majchrzak, aki éppen megnyerte mérkőzését az orosz kilencedik kiemelt Karen Khachanov ellen, amikor az eset történt, a New York Postnak szombaton azt mondta: „Nyilvánvalóan valamilyen félreértés volt.” „Mutattam, adtam a sapkát, de sok minden történt a mérkőzésem után, nagyon fáradt és nagyon izgatott voltam a győzelem miatt” – mondta, hozzátéve, hogy biztos benne, hogy „a férfi is az adott pillanat hevében, az érzelmek hatása alatt cselekedett”. A teniszező a hétvégén újra találkozott a fiúval, akinek sapkát és egyéb ajándéktárgyakat adott.

Szczerek és felesége, Anna 1999-ben alapította útépítő cégét, a Drogbrukot, ami sporteseményeket és lengyel sportolókat is szponzorál – számolt be a lengyel Tenis Magazyn, ami szerint a házaspár és két fiuk amatőr teniszezők, akik helyi ligákban versenyeznek, és otthoni pályájukon vendégül látták a lengyel profi teniszezőt, Urszula Radwańskát is. (BBC)