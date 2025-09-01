Meghalt Joe Bugner, a magyar származású brit-ausztrál bokszlegenda, aki négy Bud Spencer-filmben is játszott

75 évesen Brisbane-ben meghalt a magyar származású brit-ausztrál nehézsúlyú bokszoló, Joe Bugner, aki az 1970-es években Joe Frazierrel és Muhammad Alival is megmérkőzött, majd színészként négy filmben is szerepelt Bud Spencerrel – írja a BBC.

Bud Spencer és Joe Bugner az 1981-es Aranyeső Yuccában című filmben. Fotó: Alex Cinematografica/Photo12 via AFP

A családja Szőregről 6 éves korában disszidált Angliába 1956-ban, később Ausztráliában telepedett le.

Joe Bugner kétszer is bunyózott Muhammad Alival, mindkétszer végigjátszották a meccset, csak bírói döntéssel nyert Ali. James Smith legyőzésével Bugner elnyerte a WBF nehézsúlyú világbajnoki övet, de volt brit bajnok, nemzetközösségi nehézsúlyú bajnok és Európa-bajnok is. Az 1970-es években egyike volt a világ 10 legjobb nehézsúlyú bokszolójának.

A 49 éves Joe Bugner 1999. június 11-én. Fotó: RIX-RYAN PHOTOGRAPHY/AFP

Joe Bugner 30 filmben, illetve sorozatban szerepelt, 1978 és 1981 között négy Bud Spencer-filmben (Akit buldózernek hívtak, Seriff az égből, Én a vízilovakkal vagyok, Aranyeső Yuccában) is játszott. Felbukkant a Jean-Claude Van Damme főszereplésével készült Streetfighter – Harc a végsőkig című filmben is, illetve olyan sorozatokban, mint Az elveszett világ vagy az Utazás a föld középpontja felé. 2009-ben játékos volt a Celeb vagyok, ments ki innen! valóságshow angol verziójában, 2013-ban önéletrajzi könyvet jelentetett meg Ausztráliában, Joe Bugner – My Story címmel.

