Oroszország megzavarhatta Ursula von der Leyen repülőgépének navigációját, ezért papírtérképekkel kellett landolnia

A hatóságok azt gyanítják, hogy orosz beavatkozás miatt volt kénytelen Ursula von der Leyen repülőgépe papírtérképek segítségével landolni a bulgáriai Plovdivban. „A repülőtér teljes területének GPS-e elsötétült” – mondta az egyik tisztviselő. Miután egy órán át körözött a repülőgép a repülőtér körül, a pilóta úgy döntött, hogy manuálisan, analóg térképek segítségével leszáll a géppel. „Tagadhatatlan interferencia volt.”

Az úgynevezett GPS-zavarás és -hamisítás , amely torzítja vagy megakadályozza a műholdas navigációs rendszerhez való hozzáférést, hagyományosan a katonai és hírszerző szolgálatok vetették be érzékeny helyszínek védelmére, de egyre inkább olyan országok is alkalmazzák, mint Oroszország, a polgári élet megzavarásának eszközeként, írja a Financial Times.

Az EU-kormányok figyelmeztetnek, hogy az Oroszországnak tulajdonított GPS-zavarás súlyos légi katasztrófát okozhat, mivel lényegében elvakítja a kereskedelmi repülőgépeket útközben. Az elmúlt években jelentősen meg is nőtt az ilyen zavarásos incidensek száma a Balti-tengeren és az Oroszországhoz közeli kelet-európai államokban, ami egyaránt érintett repülőgépeket, hajókat és a mindennapi közlekedésben a navigációt használó civileket.

Von der Leyen egyébként Varsóból repült Plovdivba, hogy a bolgár miniszterelnökkel, Rozen Zseljazkovval találkozzon és felkeressen egy lőszergyárat. Az Európai Bizottság elnöke az EU frontvonalában fekvő államokban tett körútján a blokk védelmi felkészültségének javítására irányuló erőfeszítéseket vitatta meg Oroszország Ukrajna elleni háborújára válaszul. Bulgária Ukrajna egyik legfontosabb európai katonai felszerelés-szállítója, a háború első hónapjaiban régi szovjet korabeli fegyvereket, most pedig tüzérséget és az ország védelmi ipara által gyártott egyéb termékeket szállít. Von der Leyen a látogatás után incidens nélkül, ugyanazzal a repülőgéppel hagyta el Plovdivot.