Őrültségnek tartják a kiszivárgott „Gáza Riviéra” tervet szakértők, ami az etnikai tisztogatás leplezését szolgálná

„Őrült” kísérletnek nevezték szakértők azt a Fehér Házban keringő tervet, ami Gázaváros helyére egy „Gáza Riviéra” nevű nagy technológiai megavárost építene, aminek célja a palesztin terület lakosságának nagyszabású etnikai tisztogatásának leplezése lett volna – írja a Guardian. Vasárnap a Washington Post közzétette a terv kiszivárgott prospektusát, ami Gáza teljes, 2 milliós lakosságának kényszerű kitelepítését és a terület legalább egy évtizedre az Egyesült Államok felügyelete alá helyezését írja le.

A terv neve Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust – azaz röviden Great, amit állítólag ugyanazok az izraeliek dolgoztak ki, akik az USA és Izrael által támogatott Gáza Humanitárius Alapítványt létrehozták, pénzügyi tervezésében pedig a Boston Consulting Group is közreműködött.

A 38 oldalas dokumentum legvitatottabb része a „Gáza több mint 2 milliós lakosságának ideiglenes áttelepítését” javasolja – ami etnikai tisztogatásnak, sőt akár népirtásnak is minősülhet. A palesztinokat „önkéntes” távozásra ösztönöznék más országokba, vagy a helyreállítás idejére kijelölt, biztonságos övezetekbe. A földtulajdonosoknak digitális „tokent” ajánlanának fel tulajdonjoguk fejében, amit egy új élet finanszírozására használhatnának fel máshol.

Nem világos, hogy a terv az Egyesült Államok hivatalos politikáját tükrözi-e vagy sem, ugyanis sem a Fehér Ház, sem a külügyminisztérium nem válaszolt a Washington Post kérdéseire. A prospektus azonban Donald Trump korábbi kijelentésével cseng össze, miszerint „ki kell pucolni” Gázát és újjáépíteni. A kiszivárgott terv bírálói között volt Philip Grant, a svájci székhelyű Trial International emberi jogi szervezet vezetője, aki szerint

„ez egy tömeges deportálás tervrajza, amit fejlődésként adnak el. Az eredmény? Nemzetközi bűncselekmények tankönyvi esete elképzelhetetlen léptékben: kényszerű lakosságáthelyezés és kollektív büntetés” – mondta Grant.

A Trial és még 14 szervezet korábban arra figyelmeztetett, hogy a Gázában az izraeli kormánnyal együttműködő magánvállalatok kockáztatják, hogy „bűnrészesek lehetnek nemzetközi bűncselekményekben, köztük háborús bűnökben, emberiesség elleni bűntettekben vagy népirtásban”, és több joghatóság alatt is felelősségre vonhatók. „Azok, akik részt vesznek egy ilyen terv kidolgozásában vagy végrehajtásában, évtizedeken át jogi felelősséggel nézhetnek szembe” – tette hozzá Grant.

A terv, ami állítólag nem igényel amerikai finanszírozást, hanem 100 milliárd dollárt vonna be befektetőktől, egy nyüzsgő kikötővárost képzel el, amit vízi út szelne ketté, és nyolc, lombos, mesterséges intelligencia által működtetett megaváros vesz körül, a problémás szaúdi Neom-projekt mintájára. A tervezet pedig egy „Elon Musk gyárparkot” is tartalmazna, az Erez ipari övezet romjain, amit egykor izraeli befektetéssel hoztak létre a palesztin munkaerő kizsákmányolására, majd izraeli erők romboltak le.

A terv szerint Izrael fenntartaná homályosan meghatározott „átfogó jogait” Gáza felett „biztonsági szükségleteinek kielégítésére”. Nem létezne palesztin állam, csupán egy „palesztin közigazgatás”, ami csatlakozna Trump Ábrahámi Megállapodásaihoz. A Boston Consulting Group a Postnak elmondta, hogy a dokumentumot nem hagyták jóvá, és két vezető partnert, akik a pénzügyi tervezést irányították, elbocsátottak.

H. A. Hellyer, a brit Royal United Services Institute vezető munkatársa szerint a terv részletei annyira abszurdak, hogy azok már nem vehetők komolyan.

„Őrültség. A fontos az, amit a terv jelez: hogy Izrael elszánt abban, hogy Gázában ne legyen palesztin szuverenitás vagy önrendelkezés. Az Egyesült Államok február óta világossá tette, amikor először kiszivárogtak a Trump Riviéra részletei, hogy nem ellenzi az etnikai tisztogatást Gázában.”

„Az a gondolat, hogy ez önkéntes távozás lenne, miközben a palesztinoknak nincs más választásuk, mint hogy lelövik vagy éheztetik őket, teljes képtelenség” – mondta.

Donald Trump még februárban fogadta Washingtonban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, majd közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol Trump közölte, hogy az Egyesült Államok átvenné a Gázai övezetet. Pár héttel később aztán az elnök már a saját közösségi oldalára posztolt egy mesterséges intelligenciával készített videót aminek témája az volt, hogy hogyan is nézhetne ki Gáza a jövőben. Az első pár másodperc a jelenlegi háborús állapotokat ábrázolta, aztán egy alagút átvezetett a luxusba és a fényűzésbe.