Tömegek vettek részt az izraeli csapásokban meghalt jemeni húszi vezetők temetésén

Több ezer gyászoló vett részt hétfőn a jemeni főváros, Szanaa legnagyobb mecsetében azon a temetésen, amin 12 magas rangú húszi vezetőt – köztük a miniszterelnököt – búcsúztatták, miután egy izraeli légicsapásban meghaltak – írja a Reuters.

Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Az Izraeli Védelmi Erők, azaz IDF pénteken erősítette meg, hogy „a húti terrorszervezet katonai célpontját” támadták Szanaában, mert az Irán által támogatott csoport „Izrael és szövetségesei ellen irányuló, a regionális stabilitást aláásó és a globális hajózási szabadságot veszélyeztető műveleteket folytat”. Mint írták a légicsapás célpontjai a húszik vezérkari főnöke, védelmi minisztere és más magas rangú tisztviselők voltak, és még vizsgálják az eredményeket.

A gyászolók a temetésen azt a húszi jelszót skandálták, hogy „Allah a Legnagyobb, Halál Amerikára, Halál Izraelre, Átok a zsidókra, Győzelem az iszlámnak”, miközben Mohammed Miftah – aki most de facto vezetője az Iránhoz kötődő szanaai kormánynak – bosszút és belső biztonsági megtorlást ígért a kémek ellen.

„A világ legerősebb hírszerző birodalmával állunk szemben, azzal, ami célba vette a kormányunkat. A teljes cionista entitással állunk szemben ami magába foglalja az amerikai kormányzatot, a cionista államot, a cionista arabokat és a jemeni kémeket” – mondta Miftah az Al Saleh mecsetben összegyűlt gyászolóknak.

Miftah szombaton lett a húszik kormányának ügyvezető vezetője, miután Ahmad Ghaleb al-Rahwi miniszterelnök életét vesztette az izraeli csapásban. Al-Rahwi eddig inkább szimbolikus vezetőnek számított, nem a hatalmi belső kör tagjának.