Trump most épp azzal dicsekszik, hogy 12 nap alatt bűnözésmentes várossá tette Washingtont

Az amerikai elnök a Truth Social csatornáján nyilvánította bűnözésmentes várossá Washington, miután augusztus közepén a városba rendelte a Nemzeti Gárdát.

„Washington mostantól bűnözésmentes övezetté vált, csak 12 nap alatt", írja.

Egy másik bejegyzésében pedig részleteket is közölt. A letartóztatottak között Trump szerint van salvadori állampolgár, egy bandatag, valamint két „erőszakos elkövető”, akiket lőfegyver birtoklása miatt vettek őrizetbe. Mellettük letartóztattak Trump szerint egy személyt egy szövetségi tisztviselő és az elnök elleni fenyegetés miatt, míg egy másikat a Nemzeti Gárda tagjainak fenyegetése miatt, de egy embert szexuális zaklatás vádjával is elfogtak a hatóságok.

Nemzeti gárdisták Washingtonban Fotó: DOMINIC GWINN/Middle East Images via AFP

Augusztus 24-ig az összesített adatok több mint 700 letartóztatást és 91 illegális lőfegyver lefoglalását mutatták, ami a bűnüldözési tevékenység jelentős növekedését mutatja.

Donald Trump augusztus 10-én hirdetett közbiztonsági vészhelyzetet Washingtonban, és mintegy 800 gárdistát rendelt a városba. A bejelentéskor olyan statisztikákat mutatott, miszerint Washington D.C. bűnözési rátája rosszabb, mint például Bagdadé, Panamavárosé, Brazíliavárosé és Bogotáé. Pedig az igazságügyi minisztérium szerint 2024-ben 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma. 2023 és 2025 júniusa között az autólopások száma 75 százalékkal csökkent, a gyilkosságok száma 65 százalékkal csökkent, csak az idei év első felében az előző év azonos időszakához képest 19 százalékos volt a csökkenés. (Fox News)