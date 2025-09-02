Korábban érkezett panasz a rendőrséghez a Miskén megölt kislány szüleiről

A rendőrök délelőtt elfogták azt a 24 éves férfit, aki a gyanú szerint a Bács-Kiskun megyei Miskén megölte a kétéves nevelt lányát. A kislány holttestének megtalálása után a közösségi médiában terjedni kezdet egy bejegyzés, miszerint a gyerek élete megmenthető lett volna, ha a hatóságok komolyan veszik a korábbi jelzéseket, hiszen tavaly novemberben már értesítették a rendőröket, mivel a szülők egy buszjáraton fenyegették és bántalmazták a gyereket és testvérét. A bejegyzés szerint a szülők a többi utast is megfenyegették, a kiérkező rendőrök viszont nem intézkedtek.

Ugyanerről a novemberi esetről a megyei rendőrség azt írta, hogy a járőrök a buszsofőrtől és az ott utazóktól is megkérdezték, hogy történt-e bármilyen probléma a családdal, „de a bejelentőn kívül senki sem jelezte, hogy bántalmazták volna bármelyik gyereket”. A szülők pedig annyit mondtak a rendőröknek, hogy a gyereknek jön a foga, ezért nyűgös, amiatt voltak ők is feszültebbek.

A rendőrség hozzátette, hogy ezenfelül 2025 januárjában a miskei körzeti megbízott is kiment a családhoz, mivel a szülők veszekedtek. „Ekkor sem merült fel olyan adat, hogy bárki is bántalmazta volna a gyerekeket. Ettől függetlenül az eset után a rendőrök jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgálatnak.”

Közölték, hogy a gyerek anyja és apja ezután szakítottak, a nő idén februárban jött össze a most őrizetbe vett J. Dáviddal. A rendőrség szerint azóta semmilyen jelzés nem érkezett a rendőrséghez, hogy veszekedés lenne a szülők között. A gyerekek bántalmazására semmilyen információ nem merült fel sem a rendőrségnél, sem a gyermekjóléti szolgálatnál.