Szijjártó Péter is részt vesz Pekingben a győzelem napi parádén, ahol Putyin, Vučić és Kim Dzsongun is ott lesz

Kedden délelőtt, mielőtt repülőre szállt volna Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, készített egy rövidke videót Facebook-oldalára. Ebben arról beszél, hogy blokkosodás indult el a világban, ami nagyon nem érdeke Magyarországnak, hiszen a kormány a Kelet-Nyugat együttműködésében érdekelt. És egyébként is mennyire jó, hogy az elmúlt időszakban hazánk a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált. Ennek szellemében pedig Pekingbe utazik, hogy ott fejlesszék a magyar-kínai együttműködést és újabb beruházásokról tárgyaljon kínai kollégájával és kínai vállalatvezetőkkel.

Az viszont már a tárcája által kiküldött közleményből – ami az említett Facebook-bejegyzésre hívja fel a figyelmet – derül ki, hogy Szijjártó Péter nem csak úgy egyszerűen tárgyalni megy, mint szokott máskor. Részt vesz a Pekingben a győzelem napi parádén is. A vendéglista pedig meglehetősen illusztris. Jelen lesz a teljesség igénye nélkül:

Vlagyimir Putyin, orosz elnök,

Kim Dzsongun, észak-koreai diktátor,

Alekszandr Lukasenko, fehérorosz elnök,

Aleksandar Vučić, szerb elnök,

Robert Fico, szlovák elnök,

Ilham Aliyev, azeri elnök,

a türk, az üzbég, és a kirgiz elnök.

Nyugati országok vezetői nem szoktak jelen lenni az eseményen.

A győzelem napi felvonulással Kína egyébként a japánokkal szembeni ellenálló háborújára, és a II. világháború végére emlékezik szeptember 3-án. A parádén a kínai hadsereg legmodernebb fegyvereit mutatják be, légi járműveket, tankokat és drónelhárító rendszereket is. A felvonuláson több ezer katona masírozik majd a Tienanmen téren.