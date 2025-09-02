Tényleg dollármilliomos lett a Demokrata Párt újbalos ikonja, aki idáig a diákhitelét lobogtatta

6 és 30 millió dollár közötti vagyona van a férjével együtt Ilhan Omarnak, az amerikai Demokrata Párt progresszív szárnyába tartozó kongresszusi képviselőnek – derül ki Omar friss vagyonbevallásából. Pár hónapja Omar még nevetségesnek nyilvánította azokat a vádakat, hogy dollármilliomos lenne.

Omar az amerikai Kongresszus első muszlim képviselője, a Demokrata Párton belül kifejezetten baloldalinak számít, és a 2019-es megválasztása óta a republikánusok célkeresztjében van. Omar 12 éves volt, amikor szomáliai menekültként a családjával együtt az Egyesült Államokba érkezett. Politikai karrierje a progresszív szárny számára személyes példamutatást és bizonyítékot is jelentett arra, hogy migrációs háttérrel is lehet érvényesülni és hatékonyan kiállni másokért, ő pedig a Trump migrációellenes politikája elleni küzdelem egyik arca lett. Izraellel szemben kritikus megszólalásai miatt és a Demokrata Párt centrumjával is sok konfliktusa van.

Omar 2018. november 30-án a Fehér Házban. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Omarral szemben az elmúlt években sok személyes támadást indítottak, követelték a kiutasítását az Egyesült Államokból, és a vagyonosodásáról szóló hírek is ebbe a sorba illettek – ő pedig nevetségesnek és kategorikusan hamisnak mondta, hogy azt állítják, több millió dolláros vagyonra tett szert.

Mint azonban a mostani vagyonbevallásából kiderül, a családi vagyona az elmúlt hónapokban valóban a többszörösére nőtt, a New York Post szerint 6 és 30 millió dollár közé emelkedett. A vagyon majdnem teljesen a korábban politikai tanácsadóként is dolgozó férje, Tim Myett cégeiből származik: egy kaliforniai borászatból és egy kockázati tőkebefektetési társaságból.