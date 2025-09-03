A 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatása szerint a DK mindössze kétszázalékos párttá zsugorodott

Augusztus utolsó napjaiban ezer fős mintán végzett közvélemény-kutatást a 21 Kutatóközpont. Az eredményeket a 24.hu ismerteti, amelyek a következők:

A Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben. Ez azt jelenti, hogy mindkét tábor nőtt a legutóbbi, júniusi adatfelvételhez képest, ám míg a Fidesz 1, a Tisza 2 százalékponttal.

A részvételüket biztosra mondó szavazók között október óta három adatfelvétel során egyenletesen csökkent a Fidesz támogatottsága, mostanra azonban ez a trend megállt, a 40-37-34-es értékek után jelenleg 36 százalékot mértek ebben a körben. A Tisza ugyanúgy 52 százalékon áll, mint a nyár elején.

Eszerint a kutatás szerint jelenleg a Mi Hazánk az egyetlen párt, ami a két nagy táboron kívül bejuthat a parlamentbe, ám ők is az 5 százalékos küszöbön állnak.

A Demokratikus Koalíció a pártot választani tudók között 4-ről 2, míg a biztos szavazó pártválasztók között 5-ről 2 százalékra estek vissza, ez a legjelentősebb változás az adatokban. Még az MKKP is megelőzte őket: 4 százalékon állnak a részvételüket biztosra mondók körében.

A vonatkozó grafikonokat az eredeti cikkben lehet megtekinteni.