A Hell tulajdonosai a Forbes után a TASZ-t is beperelték

Pert indítottak a Hell Energy Kft. tulajdonosai a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ellen – írta közleményében a jogvédő szervezet. A Barabás testvérek szerint a TASZ azzal sértette meg a jó hírnevüket és becsületüket, hogy a kommunikációs felületein beszámolt a Forbes ellen indított eljárásaikról, amikben a szervezet képviselte a lapot. Tavasszal több éve húzódó pereskedés után – a TASZ segítségével – a Forbes jogerősen is megnyerte azt a pert, amit a Barabás testvérek azért indítottak a magazin ellen, mert az nyilvános adatbázisokból származó információk alapján felbecsülte a vagyonukat. A gazdasági lap ellen a tulajok még 2019-ben indítottak pert, hogy ne szerepeljenek a lap milliárdos listáján.

Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

A Hell tulajdonosai ezután ügyvédi felszólító levelekben követeltek a TASZ-tól tízmillió forintos sérelemdíjat, nyilvános bocsánatkérést és a róluk szóló tartalmak eltávolítását. A TASZ nem tett eleget a felszólításoknak, nemcsak azért, mert alaptalannak tartja a követeléseket, hanem azért is, mert a szólás- és sajtószabadságot védő szervezetként fellép a cenzúra ellen. „Márpedig a Hell tulajdonosai el akarnak hallgattatni mindenkit, aki véleményt formál róluk, vagy ehhez szükséges információt hoz nyilvánosságra. Most pedig már azt is, aki hírt ad arról, hogy perekkel próbálnak másokat elhallgattatni” – írta a szervezet. A 28 oldalas keresetlevélben Barabásék 71 különböző állítást kifogásolnak, lényegében minden tartalmat jogsértőnek vélnek, ami nem egyértelműen pozitív színben tünteti fel őket. Ez a TASZ szerint messze túlmutat a jó hírnév és becsület védelmén, egy ilyen per célja nem az emberi méltóság védelme, hanem a közéleti vita teljes elfojtása. Ennek a gyakorlatnak nemzetközileg ismert neve is van: „közéleti részvételt akadályozó stratégiai pereskedés”, vagyis SLAPP (strategic lawsuit against public participation). Az ilyen pereskedés a TASZ szerint csak látszólag irányul a jogok védelmére, a valódi célja az, hogy elszívja a bepereltek erőforrásait a közéleti részvételtől, és el is tántorítsa ettől a polgárokat.

„Mindannyiunk érdeke, hogy a sajtó és a jogvédő szervezetek zavartalanul végezhessék a feladatukat, és szabadon formálják a közvéleményt. Ehhez elengedhetetlen, hogy a jogalkalmazók felismerjék a SLAPP eljárásokat, a jogalkotó pedig hatékony eszközöket vezessen be a visszaszorításukra. Ez a per lehetőséget ad számunkra arra, hogy felhívjuk a figyelmet ennek a jelentőségére a nyilvánosság előtt” – mondta a perről Vissy Beatrix, a TASZ jogásza.