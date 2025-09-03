Ahogy az oroszlányi polgármester, úgy Menczer Tamás is örül annak, hogy nincs Mohamed az elsősök között

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az oroszlányi fideszes polgármester a tanévnyitón igazat mondott, amikor így üdvözölte a közoktatásban az elsősöket: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

Menczer Tamás Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Takács Károly szavai miatt többen felháborodtak, nem úgy Menczer, aki szerdai posztjában gyorsan rá is tért a bevándorlásra. „Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. Mohamed. Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név… Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül” – állította, hozzátéve, „10 éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt.”

De Magyarországon a kormány politikája miatt „nincsenek Mohamedek”.

Az oroszlányi polgármester szavaival kapcsolatos „balliberális felháborodás hazug és álságos” Menczer szerint. Azt írta, nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre, hanem a bevándorlás. „Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni, és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt.”