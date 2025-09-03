Az EU véget vetne a csetüzenetek titkosságának

TECH
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

2018-ban világszerte gyorsan elterjedt egy lehallgathatatlan kommunikációt lehetővé tevő új applikáció a bűnözők között. Az Anom nevű programmal nyíltan és bátran tudtak csetelni egymással, legalábbis úgy gondolták. Nem tudták, hogy az Anom valójában egy csapda: az FBI és az ausztrál rendőrség üzemelteti, és mindent látnak rajta.

A nyomozók három év megfigyelés után, 2021 nyarán csaptak le. 16 országban több mint 800 embert fogtak el különböző drogkartellekből, motoros bandákból, olasz-ausztrál és albán maffiacsoportokból. A szokatlan akcióból, minden idők egyik legnagyobb átveréses beépülésének történetéből könyv is született Dark Wire címmel.

Biztoságban hitték magukat azok a bűnözők is, akik az Encrochat nevű francia-holland mobilos oprendszert használták a 2010-es években. A feketepiacon megvehető, titkosított üzenetküldést lehetővé tevő, a kamerát, mikrofont és gps-t kiiktató szolgáltatásnak 60 ezer előfizetője volt, 90 százalékuk a hatóságok becslése szerint bűnöző, amikor 2020-ban a két ország rendőrsége sikeresen feltörte a szervereket, és meg tudta figyelni az üzenetváltásokat. Ez az akció is brutális méretű letartóztatássorozatokhoz vezetett.

Az ilyen elhíresült esetek mutatják a legjobban, hogy bűnözőket úgy lehet elkapni, ha legalább a hatóságok előtt nem maradnak rejtve az üzenetváltásaik. Erre is hivatkoznak mindazok, akik szerint olyan szabályozás kellene, ami lehetővé teszi a nyomozóknak és titkosszolgálatoknak, vagy tágabb értelemben az államnak, hogy minden csetbe belenézzenek. Jelenleg ugyanis a népszerű csetprogramok úgynevezett végponti (end to end) titkosítást használnak, aminek a lényege, hogy amikor a küldő elküldi az üzenetet, legyen az szöveg, kép vagy link, egy algoritmus titkosítja, értelmezhetetlenné teszi azt, és csak az üzenet fogadójánál alakul vissza eredeti formájára. „Útközben”, a szervereken még a program fejlesztője és üzemeltetője sem tudja dekódolni, értelmezni a tartalmat, nemhogy a hatóságok.

De legalább ennyire erős az ellenérzés is a titkosítást feloldó vagy gyengítő javaslatok ellen. Akik ezen az oldalon állnak, azok a privátszférához való joggal, a törvények rosszhiszemű alkalmazásának lehetőségével (tömeges állami megfigyelés), illetve a titkosítatlan üzenetek, adatok ellopásának veszélyével érvelnek. Miért engedném meg az államnak, hogy minden egyes üzenetemet elolvassa, ha nem vagyok bűnöző, és soha nem küldök illegális tartalmat? Miért tárjam ki a kaput a kiberbűnözőknek, hogy hozzáférjenek az általam küldött dolgokhoz?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
TECH telegram pavel durov Child Sexual Abuse Material anom Chat control üzenetküldés encrochat end to end titkosítás
Kapcsolódó cikkek

Pár éve még Putyinnak intett be kapucnis kutyával, most a franciák tartóztatták le – Kicsoda Pavel Durov, a szólásszabadság-mániás, Telegram-alapító csodabogár?

A hétvégén Párizsban őrizetbe vették a Telegram nevű cenzúrázhatatlan csetalkalmazás fejlesztőjét, a hipergazdag, orosz születésű, de Dubajban élő Pavel Durovot. Hogyan lett a 2000-es évek netes szabályozatlanságát kihasználó tehetségből, az orosz Zuckerbergből a nyugati kormányok és techóriások ellenfele?

Rovó Attila
TECH