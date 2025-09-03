Összejött egy interszex nővel, kilépett pártjából a szélsőjobboldali lengyel politikus

A lengyel szélsőjobboldali Konfederacja (Konföderáció) politikusa, Dawid Szóstak bejelentette, hogy távozik a pártból, miután nyilvánosságra hozta kapcsolatát Michalina Manios modellel, aki interszexként született.

A pár egy interjúban beszélt kapcsolatukról, hangsúlyozták katolikus hitüket, a hagyománytiszteletet és hogy a jövőben arra szeretnének koncentrálni, „ami igazán fontos”. Szóstak elmondta, hogy egy online platformon ismerkedtek meg, ahol Manios fotói „energiát és nőiességet sugároztak”.

Dawid Szóstak

Manios akkor lett ismert, amikor 2011-ben lengyel Top Model tévéműsorban. Akkor beszélt először nyilvánosan arról, hogy interszexként született, és 18 éves koráig fiúnak nevelték. Saját szavaival „börtönként” élte meg ezt az időszakot. 18 évesen jogilag is nővé vált, majd Svédországba költözött, ahol nyelvtudományt és pszichológiát tanult. Ma Svédország és Lengyelország között ingázik.

Dawid Szóstak ismert szélsőjobboldali volt Katowicében, a Konfederacja helyi vezetőjeként és parlamenti képviselőjelöltként, de választást nem nyert ám sikertelenül próbált bejutni a törvényhozásba. A Konfederacja, amelyet Sławomir Mentzen vezet, Lengyelország egyik legszélsőségesebb politikai formációjának számít. Mentzen 2019-ben így foglalta össze a Konfederacja céljait: „Zsidók, homoszexuálisok, abortusz, adók és az Európai Unió ellen vagyunk.”

