Terrorista lett a részeg nógrádi telefonbetyárból, aki azzal hívta fel a rendőröket, hogy megölt mindenkit

Egy 38 éves nógrádi férfi rendkívül rossz estéjéről számol be a helyi ügyészség. A vád szerint tavaly november 14-én este fél 9 körül ittasan felhívta a mobiltelefonjáról a 112-es segélyhívó központot, és közölte, hogy „Megöltem mindenkit, gyertek gyorsan, van tíz percetek! Vagy elvisztek, vagy itt mindenki halott, mert már a fele meghalt! Sziasztok! Van telefonszám, van minden. Jó éjt!”

A fenyegetést a rendőrség komolyan vette, a betelefonáló férfit azonosították, felkutatták és előállították. Kiderült, hogy olyasmit, amit a telefonban állított, nem tett, de önmagában a telefonhívással egy komoly bűncselekményt valósított meg. „A Nógrád Vármegyei Főügyészség a férfivel szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt emelt vádat. Abban az esetben, ha a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség a fenyegetővel szemben 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett mértékes indítványt” – írják és azt, hogy a férfi részeg volt a hívás során nem enyhítő, hanem súlyosbító körülményként kezelik.