Több millió forintot utalt egy magát bajba jutott asztronautának kiadó csalónak egy japán nő

Átszámolva több mint 2 millió 200 ezer forintot csalt ki egy magát bajba jutott asztronautának kiadó férfi egy 80 éves japán nőtől. A nő júliusban ismerkedett meg a csalóval a neten, akibe beleszeretett – erről a helyi hatóságok beszéltek az AFP hírügynökségnek.

A férfi azt a kitalációt adta elő, hogy éppen egy „űrhajón van a világűrben, de megtámadták, és sürgősen levegőre van szüksége”, és rávette a nőt, hogy a számlájára több millió forintnak megfelelő pénzt utaljon.

Az internetes csalás mára több milliárd dolláros üzletág lett a fekete gazdaságban, az ebből befolyó bevételek a drogkereskedelemmel vetekszenek.

Bármennyire is bizarrnak hangzanak az ilyen esetek, világszerte milliók dőlnek be (nemtől és életkortól függetlenül) a professzionális, sokszor részletesen kidolgozott és jól bejáratott forgatókönyvvel dolgozó csalóknak. (via Spiegel)