16-ra nőtt a portugál siklóbaleset halálos áldozatainak száma

Nemzeti gyásznapot hirdettek Portugáliában a Lisszabonban történt halálos siklóbaleset miatt.

A szerda délutáni baleset áldozatainak száma 15-ről 16-ra nőtt, 20 embert sérültként tartanak nyilván. A balesetnek öt súlyos sérültje volt, közülük egy ember vesztette életét a kórházban.

A hatóságok korábban 17 halálos áldozatról beszéltek (cikkünk eredeti verziójában is ez szerepelt), de a portugál miniszterelnök, Luís Montenegro később pontosította, hogy 16 áldozatról van szó.

Felborult, és darabjaira tört a sikló Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A Glória siklóvasutat üzemeltető Carris vállalat közölte, hogy egyik alkalmazottjuk, egy fékkezelő is meghalt a balesetben. A halálos áldozatok mind felnőttek voltak - közölte a lisszaboni polgári védelmi ügynökség vezetője. Róluk addig nem közölnek semmilyen részletet, amíg a családtagjaikat nem értesítik.

Az viszont kiderült, hogy a sérültek között két német, két spanyol, illetve egy-egy francia, olasz, svájci, kanadai, marokkói, dél-koreai és zöld-foki szigeteki állampolgár is van.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Az ügyészség nyomozást indított a baleset miatt, a hatóságok pedig biztonsági ellenőrzés céljából felfüggesztették a másik három sikló működését is. (Guardian, BBC)