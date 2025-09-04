A lengyelek nagyobbik fele nem támogatná az ukránok NATO-csatlakozását

Egy közvélemény-kutatás szerint a lengyel válaszadók közel 53 százaléka ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását. (1069 válaszadót kérdeztek meg a lengyel Rzeczpospolita újság megbízásából.)

A kérdésre, hogy Lengyelországnak támogatnia kellene-e Ukrajna NATO-csatlakozását, a válaszadók 33,5 százaléka válaszolt igennel, 52,7 százalék ellenezte, 13,8 százalék pedig bizonytalan volt. Az Ukrajinszka Pravda azt írja, a kutatást megrendelő lap szerint a válaszadók véleménye nagyrészt politikai szimpátiájuktól függött.

Az ellenzők között jelentősen többen vannak az 50 év felettiek, a vidéki lakosok és a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők, illetve olyanok, akik anyagi helyzetüket elégtelennek tartották.

Egy 2023 augusztusában végzett közvélemény-kutatás szerint 47,7 százalék ellenezte Ukrajna azonnali NATO-csatlakozását, míg 40 százalék támogatta azt. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy Lengyelország új elnöke, Karol Nawrocki választási kampánya során azt ígérte, hogy megakadályozza Ukrajna NATO-csatlakozását.