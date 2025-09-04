A MÁV tudta nélkül, de a MÁV autójával szállították illegálisan a szemetet Érdre

„Komolyan mondom, a pofám leszakad. Hétfőn vette fel a kameránk, ahogy hordják ki a szemetet a Csalogány utca végébe, a 7-es út fölüljárója alá. MÁV-feliratú kocsiból dobáltak ki öltözőszekrény-darabokat! Ebből milliós bírság lesz” – ezt Érd polgármestere, Csőzik László írta Facebook-oldalán, ahol közzé is tette a felvételt, amin látszik, hogy egy MÁV feliratú autóból MÁV-os pólóban dobálja ki két férfi a szemetet az út szélére.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a hvg megkeresésére a következőt válaszolta: „Nem a MÁV megbízásából, nem a MÁV tudtával, nem a MÁV képviseletében, de sajnos a MÁV autójával szállítottak és helyeztek ki illegálisan hulladékot azok, akik mindezt elkövették. Elhatárolódunk tőlük! Nem valók közénk, szégyent hoznak minden vasutasra.”

Hegyi hozzátette, hogy az illegálisan kirakott szemetet elszállítják, a bírságot kifizetik, Érd önkormányzatától és lakosaitól pedig a szemetelők nevében is elnézést kérnek.