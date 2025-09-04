Az átírt plakátból tudta meg a Pécsi Tisza Dalárda, hogy nem léphetnek fel a bányásznapi rendezvényen

„Sajnálattal, de még inkább döbbenettel értesültünk, hogy a Pécsi Tisza Dalárda nem léphet fel ezen a rendezvényen!” - kommentelte Horváth Genovéva zenész, aktivista az önkormányzati fenntartású Pécsi Kulturális Központ Facebook-oldalán, ahol a szombati, bányásznaphoz kapcsolódó programot hirdették.

A dalárda a pécsi Tisza szigetek tagjaiból áll, és a rendezvényen a Bányászhimnuszt és néhány népdalt akartak előadni.

Az eredeti tervek szerint 4-kor kezdődött volna a rendezvény, a dalárda negyed 6-kor énekelt volna fél órát.

A kezdést végül egy órával eltolták, és kihúzták a dalárdát.

Fotó: PKK Szent Mihály Közösségi Ház

Horváth a Telexnek azt mondta, hivatalos tájékoztatást nem kaptak arról, hogy miért kerültek ki a műsorból, csak az átírt plakátot látták meg. Horváth a történtekre a Facebookon Berényi Zoltán önkormányzati képviselőtől várt magyarázatot, mert nem hivatalosan azt az információt kapták, hogy ő intézkedett az ügyben.

Berényi a Fidesszel szövetséges Összefogás Pécsért Egyesület frakcióvezetője. Pécsen ellenzéki polgármester van, de nincs meg a többsége.

A képviselő a Facebookon csak egy gúnyos kommenttel reagált, a lapnak viszont azt mondta, a döntésre nem volt ráhatása, de a többi között jelezte a szervezőknek, hogy politikai szervezet nevét viselő fellépők is vannak. „Szerintem egyáltalán nem szerencsés politikai nevet választani egy dalárdának. Egy esetleges Pécsi Fideszes Dalárdának sem kellene egy ilyen kulturális műsorban helyet kapni.”

