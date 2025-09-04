Nem volt túl acélos hónapja a kiskereskedelemnek, júniushoz képest 0,5 százalékkal csökkent a boltok forgalma

A KSH friss adatai szerint idén júliusban a kiskereskedelem forgalma 1,7 százalékkal növekedett előző év azonos időszakához képest, ez március óta a leggyengébb teljesítménynek számít. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült a forgalom, az üzemanyag-kiskereskedelemben jelentősebb, 2,4 százalékos visszaesés volt. Utóbbinál gyengébb teljesítményt tavaly decemberben hoztak össze a töltőállomások.

Havi szinten folytatódott a fűrészfogazós teljesítmény, míg júniusban 0,5 százalékkal tudott nőni a forgalom az előző hónaphoz képest, júliusban ugyanilyen mértékben, 0,5 százalékkal csökkent.

Bár a harmadik negyedévnek a július még csak az első hónapja, a mostani adat arra enged következtetni, hogy a kiskereskedelmi forgalom fellendülésére még várni kell. Így kérdéses az is, hogy a háztartások fogyasztása milyen mértékben tudja támogatni a GDP növekedését az első félévben mért stagnálás után.

A KSH szerint az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1739 milliárd forintot ért el, ennek 50 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka a töltőállomásokon realizálódott.

2025. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett, ami alig jobb teljesítmény a 2024 ugyanezen időszakában mért 2,6 százaléknál.