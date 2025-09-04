Szigligetnél ásta el az amerikai nő bőröndbe rejtett holttestét az ír férfi

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Budapesti Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást a 2024 novemberében Budapeste meggyilkolt amerikai nő ügyében, és vádemelési javaslatot tett az ügyészségen az emberöléssel gyanúsított ír férfival szemben – közölte a police.hu.

A férfi kihallgatása során beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőrönbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében.

A gyanúsított a helyszínen, ahol erjetette a nő holttestét.

A fiatal amerikai nő november 4-én éjjel tűnt el a budapesti bulinegyedből, a rendőrség pedig egy napon belül felderítette, hogy megölték, és a feltételezett elkövető egy ír férfi, aki nemrég vállalt munkát Magyarországon. A férfi viszont nem értesítette a mentőket és a hatóságokat, hanem kitakarította az apartmant a bűncselekmény után, a holttestet a ruhásszekrénybe tette, vásárolt egy bőröndöt, majd a bőröndöt egy bérelt autó csomagtartójában elvitte Szigligetre, egy erdős részen elrejtette a holttestet, majd visszavezetett Budapestre, ahol elfogták. Az elfogása után megmutatta a nyomozóknak, hova rejtette a nő holttestét.

A rendőrség nyomozása során arra jutott, hogy a nő és a férfi közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben, ahol a férfi megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak mobiltelefonján. A férfi keresési előzményei szerint rákeresett, hogy a budapesti rendőrség hogyan kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint hogy egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.

A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt. Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették; a szakértők nem állapítottak meg büntethetőséget kizáró okot. A BRFK nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.

bűnügy szigliget amerikai nő ír férfi gyilkosság bulinegyed Mackenzie Michalski
Kapcsolódó cikkek

Eltűnt egy amerikai nő Budapesten

Mackenzie Michalskit utoljára a Kazinczy utca környékén, a bulinegyedben látták.

Mészáros Juli
belföld

Megölték az eltűntként keresett amerikai nőt Budapesten

A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy ír férfit, aki azt is megmutatta a rendőröknek, hol rejtette el a nő holttestét.

Urfi Péter
bűnügy