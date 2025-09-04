Szigligetnél ásta el az amerikai nő bőröndbe rejtett holttestét az ír férfi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást a 2024 novemberében Budapeste meggyilkolt amerikai nő ügyében, és vádemelési javaslatot tett az ügyészségen az emberöléssel gyanúsított ír férfival szemben – közölte a police.hu.

A férfi kihallgatása során beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőrönbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében.

A gyanúsított a helyszínen, ahol erjetette a nő holttestét.

A fiatal amerikai nő november 4-én éjjel tűnt el a budapesti bulinegyedből, a rendőrség pedig egy napon belül felderítette, hogy megölték, és a feltételezett elkövető egy ír férfi, aki nemrég vállalt munkát Magyarországon. A férfi viszont nem értesítette a mentőket és a hatóságokat, hanem kitakarította az apartmant a bűncselekmény után, a holttestet a ruhásszekrénybe tette, vásárolt egy bőröndöt, majd a bőröndöt egy bérelt autó csomagtartójában elvitte Szigligetre, egy erdős részen elrejtette a holttestet, majd visszavezetett Budapestre, ahol elfogták. Az elfogása után megmutatta a nyomozóknak, hova rejtette a nő holttestét.

A rendőrség nyomozása során arra jutott, hogy a nő és a férfi közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben, ahol a férfi megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak mobiltelefonján. A férfi keresési előzményei szerint rákeresett, hogy a budapesti rendőrség hogyan kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint hogy egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.

A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt. Igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai vizsgálatnak is alávetették; a szakértők nem állapítottak meg büntethetőséget kizáró okot. A BRFK nyomozói a szükséges eljárási cselekményeket befejezték, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségre.