Mohamed és Legolász velünk maradt, sőt: részeivé váltak a magyar utónévkincsnek

A szerda esti Magyar Közlönyben megjent a kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs által szignózott, csütörtöktől hatályos rendelet a magyar utónevekről. Eszerint: „az utónévkincs a nemzeti identitás részét képezi. Kifejezi az adott nemzet összetartozását, hordozza annak nyelvi kultúráját és hagyományait.”

A 36 oldalas jegyzékben 2691 lánynév és 2012 fiúnév közül lehet válogatni. Ezek között szerepel az Ahmed, a Musztafa és a Mohamed is, míg a lányokat lehet Sugárkának és Dzsenisznek is nevezni.

Az, hogy a Mohamed is „része a magyar utónévkincsnek”, napokkal azután jelentették be, hogy az oroszlányi polgármester a helyi általános iskola tanévnyitóján közölte az elsősökkel: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

Mohamed eddig is ott volt az anyakönyvezhető nevek között, mostantól azonban rendeletileg is része az „utónévkincsnek”, többezredmagával együtt.

Ahogy a Telex is írja, az engedélyezett nevek közt bent maradt a Legolász, a Kandida és az Orália is, pedig a volt Fidesz-frakcióvezető, Kósa Lajos ezt sem akarta, de nagyon.

Az új szabályozás értelmében a kultúráért felelős miniszter, vagyis Hankó Balázs dönt az anyakönyvezhető utónevekről, ami eddig a Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) kompetenciája volt. A most közzétett utónévjegyzék ugyanazokat a neveket tartalmazza, amelyeket eddig, vagyis nem töröltek semmit a listáról. Hankó korábban arról nyilatkozott, biztosítani kell, hogy:

csak olyan utóneveket adhassanak a szülők, amelyek a gyermek jövője és személyiségfejlődése szempontjából megfelelők,

megfelelnek a helyesírás szabályainak,

ősinek mondott magyar neveknél kell tudományos bizonyíték a névről,

fantázianevek és az idegen eredetű nevek esetén a magyar nyelvben meghonosodott forma számít,

írói fantázianeveknél pedig azok „klasszikus értékét kell figyelembe venni”.

Hankó Balázs két hete azt mondta, különböző szempontokat szem előtt tartva egy bizottságot fog bevonni a névjegyzékek tartalmának újraértékelésébe, amelyben a nemzetiségi és az egyházi képviselők, valamint a néphagyomány és kultúra értékeit megjelenítő szaktekintélyek is részt fognak venni. Az tehát, hogy végül is mi lesz szegény Mohamed és Legolász sorsa, egyelőre még nem dőlt el.