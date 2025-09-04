Trumpék megvágják az Oroszországgal szomszédos országok katonai támogatására szánt forrásokat

Az amerikai kormány visszavágja az Oroszországgal szomszédos európai országok katonai támogatására szánt forrásait. Az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselői a múlt héten tájékoztatták a döntésről az érintett országok képviselőit.

Bár a kelet-európai hadseregek kiképzését és felfegyverzését támogató program felügyelete az amerikai kongresszus hatáskörébe tartozik, a költségvetést a kormánynak kell indítványoznia. Donald Trumpék pedig nem igényeltek további forrásokat a program számára.

Ez azt jelenti, hogy csak a már odaítélt források jutnak el az európai országokhoz, 2026 szeptemberéig. A program keretében 2018 és 2022 között 1,6 milliárd dollár került a kelet-európai országokhoz. A legnagyobb kedvezményezett Észtország, Lettország és Litvánia volt.

Donald Trump Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu via AFP

A program finanszírozásának visszavágása összhangban van Donald Trump elképzelésével, miszerint az európai országoknak többet kellene költeniük a saját védelmükre. Az amerikai elnök valószínűleg arra számít, hogy a kieső amerikai költéseket a gazdag nyugat-európai országok pótolják majd. Az európai kormányok már megkezdték az egyeztetést a kérdésben, egyelőre további részleteket próbálnak kideríteni az amerikaiak tervével kapcsolatban.

A kelet-európai országokat az is aggaszthatja, hogy a Baltikumi Biztonsági Kezdeményezés forrásai is veszélybe kerültek. A 2020-ban létrehozott kezdeményezés keretében a balti államok hadseregeit támogatja az Egyesült Államok, ami tavaly 288 millió dollárnyi forrást küldött a régióba. Az új amerikai kormány azonban egyelőre nem kért további finanszírozást a kongresszustól. (via Financial Times)