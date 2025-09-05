17 éves lányt szabadítottak ki a rendőrök a futtatói fogságából Cegléden

Egy 17 éves, eltűnés miatt keresett orosházi lányt mentettek ki egy ceglédi panzióból a rendőrök. Elfogták a futtatóit is, akik prostitúcióra kényszerítették - derül ki a Rendészeti Államtitkárság posztjából.

A lányról már másfél hónapja nem tudtak, amikor egy ceglédi panzióból értesíteni tudta az édesanyját.

Mint kiderült, a lányt egy békéscsabai buszmegállóból vitték a stricik Ausztriába, ahol egy ismeretlen férfi kezdte futtatni, majd ezt a szerepet egy 67 éves tóalmási férfi és egy 29 éves pilisi nő vette át.

Bár megpróbált ellenkezni, néhány pofon és egy be nem tartott hazaengedési ígéret utánt a lány prostitúcióra kényszerítették. Napi 5-6 kuncsaftja volt, a róla készült fényképek német szexhirdetésekben bukkantak fe. A jelentkezőket egy bécsi szállodában kellett fogadnia, a pénz pedig, mint a rendőrség írja, „teljes egészében élősködőihez vándorolt”.

Augusztus végén aztán futtatói üzleti ügyben hazautaztak, és a lányt is magukkal vitték. Ekkor sikert a ceglédi panzióban az áldozatnak – a kuncsaftokkal való kapcsolattartáshoz kapott telefonon - felvennie a kapcsolatot édesanyjával, akinek elhadarta, hol van. Ezután a nagymama riasztotta a rendőröket, akik megtalálták a lányt, és elfogták a futtatóit is, akiket letartóztattak, és tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsítottak meg.