20 százalékkal nőhetnek idén a lakásárak a bankvezérek szerint

Idén 20% körüli, jövőre ennél valamivel alacsonyabb, de még mindig kétszámjegyű áremelkedést várnak a bankvezérek a lakáspiacon - derült ki a Portfolio beszámolója szerint a veszprémi Közgazdász-vándorgyűlés pódiumbeszélgetésén.

Bár Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, az Otthon Start programba beépítették az áremelkedéssel szembeni fékeket, a bankvezetők a jelek szerint merőben mást látnak, mint amit a kormányzati kommunikáció hangsúlyoz.

A banki hitelkihelyezési lehetőségek szempontjából ugyan remek lehetőséget látnak a programban, de nincs kétségük afelől, hogy a lakásárak durván megugranak ennek hatására - vagyis a programból kimaradóknak még nehezebb lesz a jövőben lakáshoz jutniuk.

Fotó: FERENC ISZA/AFP

Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese úgy számol, hogy az Otthon Start programban 2025 végéig 1400 milliárdnyi hitelkihelyezés várható. Az MBH-s Egerszegi Ádám szerint akkora az érdeklődés az Otthon Start iránt, hogy jövőre már a havi 200 milliárd forintnyi kihelyezés is lehetséges.

A befektetési célú lakásvásárlás idén már eleve felerősödött a piacon, ez áremelkedést is hozott, a Tiborcz-féle Gránit Bankot vezető Hegedüs Éva szerint Budapesten egyes számok szerint akár 20% felettit is. Wolf is hasonló mértékű drágulással kalkulál: szerinte idén Budapesten 20% felett, vidéken 20% alatt, országos átlagban pedig 20% körül lesz az éves lakásár-emelkedés. Ő jövőre is kétszámjegyű, de valamivel kisebb drágulásra számít.

A szeptember elsején elindult Otthon Start Programban államilag támogatott, kedvezményes, három százalékos fix kamatozású hitelekkel lehet első lakáshoz jutni. A program első tapasztalatairól itt írtunk részkletesebben. A program bejelentése óta közel megduplázódott az ingatlant keresők száma, erről most éppen a zenga.hu számolt be. Szerintük a kínálati árakban a nagyobb kereslet most kezd megmutatkozni, ők augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal dráguló kínálatot láttak Budapesten, országosan viszont még nem látszik ez a kiugró árnövekedés - írják.

„Tízéves rekordra nőtt a kereslet a lakáspiacon, főként azokban a szegmensekben, amelyek megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. A fővárosban a 40–70 m²-es társasházi lakások és panellakások iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés, míg vidéken a családi házak és a közepes méretű lakások kerültek előtérbe. A keresleti hullám rövid távon árnövekedést hozhat, ami vidéken a szélesebb kínálat miatt valamivel mérsékeltebb lehet. A hatás az új lakások piacán is érezhető lesz. A bérleti piacon ezzel szemben visszafogottabb mozgás várható” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató helyettese.