Muszájgarázs és beleférhetősíthetőség, kamatok 3 százalék alatt, milliós különbségek a banki ajánlatokban – ilyen volt az Otthon start első napja

Egy barátomnak pár éve viszonylag jutányos áron sikerült egy felújításra szoruló, huzamosabb ideje nem használt lakást vennie a XIII. kerületben, az eladó ráadásul azt mondta neki, hogy a vételár része a konyhabútor, a hűtő, a tűzhely, a mosogató- és a mosógép is, amiket otthagy neki. A birtokbavétel után persze kiderült, hogy a mosógép hátlapja szétrozsdásodott, az öblítőrésze penészes és eldugult, a mosogatógép vízköves, a mikró szikrázik – szóval az eladó valójában lomtalanított is egyet a naiv vevő költségére; arra, hogy a konyhabútor ott hagyása nem számít extrának, már nem is tértünk ki.

Pláne, hogy a barátom még mindig jól járt azokhoz képest, akik a szeptember 1-jén elrajtolt, maximum 3 százalékos hitelkamatozású Otthon start programban akarnak lakást venni. Az eladók ugyanis sokszor Varga Mihályt megszégyenítő kreatív pénzügyes technikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy az ingatlant a 100 vagy 150 milliós értékhatáron belül tartsák (a kedvezményes lakáshitelprogramnak van néhány alapfeltétele, ezek egyike a lakásoknál 100, családi házaknál és tanyáknál 150 millióban maximált vételár, amihez egy maximum 1,5 milliós négyzetméterár is társul). Hogy milyen kreatív technikákra gondolok?

Az Ingatlan.com-on hétfőn fél 12 körül 14 004 darab budapesti, legfeljebb 100 millió forintba kerülő eladó lakást találtunk, néhány órával később már 14 033-at, de napközben 14 ezer alatt is volt ez az érték. Íme néhány érdekesség ebből a nagyjából 14 ezerből – apró trükkök, amiket a százmilliós vagy csaknem annyiért kínált lakásoknál találni:

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

