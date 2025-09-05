A katonai törvények szigorítása ellen tüntettek Kijevben

Péntek este tüntetést tartottak a kijevi Függetlenség téren egy törvénytervezet ellen, ami szigorítaná a katonák engedetlenségéért járó büntetőjogi felelősséget. A törvényt az ukrán parlament első olvasatban már elfogadta.

A tiltakozók kézzel készített táblákat tartottak a magasba, amiken többek között ez áll: „Nem azokat büntetitek, akiket kellene”, „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”, „Az elnyomás nem fegyelem”. Emellett skandálják: „A szolgálat nem rabszolgaság!”

A szeptember 4-én első olvasatban elfogadott törvénytervezet szigorítja a katonák engedetlenségéért járó büntetőjogi felelősséget. A tervezet visszaállítaná a büntetőjogi felelősséget az engedély nélküli távollétért és a dezertálásért. (Pravda)