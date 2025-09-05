Bosznia tiltakozó jegyzéket küldött a magyar kormánynak Dodik budapesti látogatása miatt

Bosznia-Hercegovina külügyminisztériuma tiltakozó jegyzéket küldött Magyarországnak, miután Szijjártó Péter csütörtökön nemcsak, hogy fogadta Milorad Dodikot, de a boszniai Szerb Köztársaság elnökeként is kezelte, noha Dodikot már hivatalosan megfosztották a tisztségétől.

A bosznia-hercegovinai külügyminisztérium a leghatározottabb tiltakozását fejezi ki Szijjártó Péter, a Magyarország Köztársaságának külgazdasági és külügyminisztere tegnapi nyilvános nyilatkozatai, valamint a bosznia-hercegovinai állampolgár, Milorad Dodik hivatalos fogadása miatt, akit a Bosznia-Hercegovinai Központi Választási Bizottság megfosztott a boszniai-hercegovinai Boszniai Köztársaság elnöki mandátumától

– áll a jegyzékben.

Dodik és Szijjártó Budapesten 2025. szeptember 4-én Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Azt is hozzátették, hogy a magyar diplomácia vezetője tévesen mutatta be Dodikot az boszniai Szerb Köztársaság elnökeként, emlékeztetve arra, hogy már semmilyen tisztséget nem tölt be egyetlen intézményben sem. Sérelmezték továbbá, hogy Dodik a Szerb Köztársaság Boszniától való elszakadása mellett érvelt és Bosznia-Hercegovina területi integritását fenyegette, Szijjártó pedig ezt reakció nélkül hagyta – áll a levélben, hozzátéve, hogy Dodik budapesti fogadtatása sértőnek tekinthető Bosznia-Hercegovina polgáraira nézve.

A boszniai külügy szerint Szijjártó Péter megjegyzései tiszteletlenséget mutatnak országuk intézményi döntéseivel és jogszabályaival szemben, és hozzájárulnak a Magyarország politikai szándékaival szembeni bizalmatlanság légkörének kialakításához. (via Oslobodjenje)