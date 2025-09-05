Magyar Péter azt ígéri, hogy csak az oligarchák adója fog növekedni, ha a Tisza kormányra kerül

A Tisza Párt elnöke péntek este az ATV-n reagált hosszabban a Fidesz legújabb kampányára, amivel a kormánypárt adóemelési tervekkel vádolja az ellenzéket. Ezzel szemben Magyar Péter most azt mondta, „minden adó csökkenni fog vagy változatlan marad, nem lesz olyan magyar ember, akinek a munkabérét terhelő adója emelkedik”. Viszont azt szeretnék, ha lenne 2,2 millió ember, akiknek csökkenni fog a személyi jövedelemadója. Magyarék számításai szerint a minimálbért kereső egymillió embernek havonta 20 ezer forinttal maradna több pénze a Tisza adórendszerével. Bruttó 625 ezer forintos havi fizetésig mindenki többet vinne haza valamennyivel. Emellett pedig még ÁFA-csökkentésre is készülnek, az egészséges élelmiszerek és a tűzifa ÁFA-kulcsa például 5 százalékra csökkenne. A gyógyszerek ÁFA-tartalma pedig megszűnne.

Magyar Péter szerint mindez kijönne abból az 1 százalékos vagyonadóból, amit az 5 milliárd feletti vagyonokra vetnének ki. Azt ígéri, ez lenne az egyetlen új adónem. Azt mondta, ennek 20-30 ezer milliárd forintos lenne az adóalapja, „3-4 ezer oligarchának körülbelül ekkora a vagyona”, és Magyar szerint ebből kijönne a 2,2 millió ember SZJA-csökkentése. Valamint az ÁFA-csökkentéstől is forgalomnövekedést vár, mert szerinte egy működő fogyasztóvédelem mellett azt nem nyelnék le a kereskedők. És arra számít, hogy az uniós források megszerzésével „bőven benne van a magyar gazdaságban a 3-4 százalékos növekedés”, így számításai szerint 3000 milliárddal több maradna a gazdaságban.

Később azt is elmondta, hogy emellett a 13. havi nyugdíj, a családi otthonteremtés, a fiatalok adókedvezménye, a földalapú támogatás, a gazdák ingyenes vízhasználata is megmaradna. A CSOK-ot pedig kiegészítenék az egyszülős családok, az egygyerekes és a beteg gyerekeket nevelő családok támogatásával. Valamint Magyar azt sem tartja jónak, hogy a házastársak válása esetén vissza kell fizetni a CSOK-ot.