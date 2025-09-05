Meghalt Kásler Miklós, közölte pénteken Vitályos Eszter kormányszóvivő. A Széchenyi-díjas magyar onkológus 2018-tól 2022-ig vezette az Emberi Erőforrások Minisztériumát, ő felelt az egészségügyért a COVID-járvány alatt. Majd 2023-tól egészen idén júniusig a Magyarságkutató Intézet főigazgatója volt.

Kásler Miklós Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Kásler Miklós 1950. március 1-jén született Budapesten. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, 1981-ben kezdett dolgozni az Országos Onkológiai Intézetben.

Halálhírét a Belügyminisztérium külön gyászjelentésben közölte péntek délután: