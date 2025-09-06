Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett több fővárosi politikus ellen

Karácsony Gergely összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezett 6 fővárosi képviselő és 3 külsős bizottsági tag ellen.

A Magyar Hang információi szerint Karácsony két indokot jelölt meg az összeférhetetlenségre. Egyrészt jogsértőnek tartja, hogy több fővárosi képviselő az Országgyűlés Hivatalának is dolgozik. Ilyen képviselő Gál József (Podmaniczky Mozgalom), Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz), Radics Béla (Fidesz) és Szepesfalvy Anna (Fidesz).

A másik összeférhetetlenségi ok pedig az, hogy több fővárosi képviselő, illetve bizottsági tag Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) is dolgozik. A képviselők közül Lehoczki Ádám (Fidesz), a külsős bizottsági tagok közül pedig Balog Géza (Fidesz) és Garaczi Lilla (Fidesz) dolgozik a BFKH-nak.

Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Hang rákérdezett Karácsonynál, hogy tényleg a fenti politikusok ellen kezdeményezett-e összeférhetetlenségi eljárást, valamint igaz-e, hogy a Kocsis Máténak havi bruttó 1,7 millió forintért tanácsot adó Szentkirályi Alexandra nincs a listán. Karácsony azonban nem válaszolt a kérdésekre.

Az összeférhetetlenségi eljárást a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság folytatja le. A bizottságnak 30 napon belül kell határozatot hoznia, amiről majd a Fővárosi Közgyűlés dönt.

Az összeférhetetlenségi eljárás megindítására Gál József (Podmaniczky Mozgalom) a Facebookon reagált. A politikus azt írta, esetében semmilyen összeférhetetlenség sem áll fenn. Szerinte Karácsony kicsinyes politikai bosszúhadjáratot indított.