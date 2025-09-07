Magyar Péter Balatonőszödről gyalogol Kötcsére

Balatonőszödről indult vasárnap Kötcsére Magyar Péter, aki gyalog teszi meg a hat-hét kilométeres, kb. másfél órás utat. Mint ismeretes, Magyar a Fidesz kötcsei évadnyitójával egy időben, de attól ötszáz méterre tart rendezvényt.

Fotó: Kiss Bence/444

Magyar szimbolikus helyszínt választott, Gyurcsány Ferenc őszödi beszédére utalva, és meg is hirdette „az Orbán-Gyurcsány korszak lezárását” a Facebook oldalán, ahol élőben közvetíti is a túrát. Induláskor a Tisza Párt elnöke beszédet is tartott, melyben felelevenítette az őszödi beszédet és következményeit.

Kötcse egyébként önmagában is kötődik Orbánhoz és Gyurcsányhoz is, hiszen hagyományosan itt szokott Orbán Viktor zárt körben szokott beszélni a holdudvartartásának a Dobozy Kúriában, míg a Gyurcsány családnak nyaralója van a faluban.