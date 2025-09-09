210 ezres bírságot kapott az autós, aki 40-es táblánál 101 kilométer/órával hajtott Óbudán

Az Óbudán egy éve telepített traffiboxok előtt augusztusban több mint 300 ezer jármű haladt el, ezek közül 514 esetben rögzítettek gyorshajtást – írja a police.hu.

Traffibox Fotó: E. Várkonyi Péter/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A rendőrség két kiemelkedő esetet említ, egy autós a Királyok útján kihelyezett 40-es táblánál 101 kilométer/órával hajtott, ezért 210 ezer forint közigazgatási bírságot kapott. Egy másik sofőr pedig a Hadrianus utcánál a megengedett 70 helyett 129 kilométer/órával hajtott, ő a hatályos jogszabályok alapján 100 ezer forintos bírságot kapott.

A trafibox méretes fémcsövön álló, forgalomszámlálónak tűnő doboz, amiben sebességmérőt helyezhetnek el. Hogy épp mikor mér a doboz, azt a helyi rendőrök döntik el. Ők helyezik el a sebességmérőt a forgatható fémdobozba, és ők döntik el azt is, hogy melyik irányba haladó autókat, motorokat, kamionokat ellenőrzik. Az elsőt 2022-ben helyezték el, 2024 februárjában 87 helyen, 2025 augusztusában pedig már 206 helyen működnek országszerte.