Öt áldozata van Izrael dohai támadásának, a Hamász vezetői viszont túlélték

Izrael Hamász-vezetők ellen irányuló légicsapásának öt áldozata van a sajtóban megjelent információk szerint. Köztük van a katari biztonsági erők egyik tagja, Khalil al-Hajja Hamász-vezető fia, és irodájának három munkatársa. Al-Hajja a Hamász száműzetésben élő gázai vezetője és fő tárgyalója, akit a csoport legbefolyásosabb külföldi alakjának tekintenek Iszmáil Haníje 2024 júliusi meggyilkolása óta.

Fotó: JACQUELINE PENNEY/AFP

A Hamász szerint Izrael kudarcot vallott a Hamász tárgyalóküldöttségének meggyilkolásában, egyúttal az Egyesült Államokat is felelőssé tette Izrael dohai támadásáért.

Eközben a Hezbollah is elítélte a Hamász vezetését célba vevő izraeli támadást, ami megsértette a „testvéri Katar állam” szuverenitását is.

„Ez a gyáva bűncselekmény csak a cionista szervezet gonoszságát és szemérmetlenségét bizonyítja, amely a bűnözés egy új szintjét és a nemzetközi törvények és normák semmibevételét jelenti”.

A csoport felszólította az arab országokat, hogy „minden eszközzel” gyakoroljanak nyomást az Egyesült Államokra, hogy vessen véget Izrael feltétel nélküli támogatásának. (Sky News, Al Jazeera)