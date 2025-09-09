Kubatov szerint a magyar foci legnagyobb problémája, hogy túl nagy a jólét itthon

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor legújabb videójában arról fejtette ki a véleményét, hogy mi a legnagyobb problémája a magyar futballnak. A kérdező két választási lehetőséget is felajánlott neki: a pénz vagy a mentalitás. Kubatov szerint ezeknél is van azonban egy még nagyobb problémája a magyar focinak: a jólét. Az, hogy Magyarországon jólét van. Azt mondjuk nem tudni, pontosan milyen jólétre is gondol, hiszen magas az élelmiszer-infláció, évek óta nem tud nőni a magyar gazdaság, és az egészségügy, az oktatás olyan állapotban van, amilyenben.
Mindenesetre Kubatov szerint a jólét miatt nincs a gyerekekben megfelelő ambíció. Annak a csapatnak az elnöke szerint, ahol bődületes focistafizetések lehetnek. Mutatom is a zseniális okfejtést:
„Ahol a gyerekek nehéz körülmények között nőnek fel, ahol rossz gazdasági helyzet van, érdekes módon könnyebb labdarúgást csinálni. Ez az egyetlen kitörési lehetőség. Nehéz sorsú családoknak a gyerekei lesznek kiváló futballisták, akiknek mindent bele kell tenni. Szerintem az a legnehezebb dolog, hogy a gyerekbe az ambíciót ne kelljen beletáplálni, ne kelljen javasolni neki, ne kelljen kérni tőle, hogy legyen ambiciózus, hanem azt érezze, hogyha ő ezt nem csinálja meg, akkor neki sose lesz Ferrarija.”
Mert ugye a Ferrari annyira mindennapos dolog, hogy biztosan ez jelenti az elsődleges motivációt egy nehéz körülmények között nevelkedő kisgyereknek.
A jólét problematikájáról egyébként nemcsak az eltorgyánosodott Kubatov Gábor beszélt. Korábban Orbán Viktor is arról értekezett a Puskás Akadémia honlapjának, hogy a kütyük, a különórák, a mamahotel tesz rosszat a focinak, bezzeg az ő gyerekkorában réten futottak, árkot másztak:
„Futottunk a réten, ugrottuk az árkot, másztuk a fát – úgy éltünk, hogy kifejlődtek olyan fizikai képességek, döntéshozatali helyzetek voltak, amik miatt 13-14 éves korunkra, mire elkezdődött a középiskola, mi már komoly embereknek számítottunk. Ma ez a mamahotel… Szóval az az egész pátyolgatás, ami Magyarországon jellemző nagyon sok szülőre, a rengeteg kütyü, a különórák világa, ami a modern világnak a velejárója, ma nem segíti a magyar futballt.”
„Tóth Balázs védhetne, a Szoszó itt van a jobb oldalon, Nagy Joe ott a balfutóba', a bal oldali védőben a Tamás Márk, a Spandler Csabi, a Zsótér Donát, a Gyurcsó, most ment el a Kis Tomi, de itt van a Gyuszika.”
A Fradi elnökének egyre meredekebb megnyilvánulásai a nagy előd Torgyán Józsefét idézik. Utoljára a kisgazdák elnöke telepedett rá ennyire a klubra.