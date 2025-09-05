Kubatov Gábor eltorgyánosodása

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Kubatov Gábor a bajnoki serleggel alszik.

Kubatov szomorúan labdázgat a Fradi-játékosok között a BL-kiesés utáni edzésen.

Kubatov azt jósolja, jól elverik a Plzeňt, ehelyett a Plzeň veri el jól a Fradit.

Kubatov szerint nem lehet a magyar futball része csapata riválisának edzője, mert elkaszinózta egykori csapata pénzét.

Kubatov a kupadöntős vereséget az antifocit játszó ellenfélre fogja.

Kubatov szerint jó lenne, ha az MLSZ elnöke elgondolkodna azon, miért szidják a szurkolók.

Kubatov minden kapcsolatot megszakít az amúgy fideszes pártújságként működő Nemzeti Sporttal.

Kubatov saját bevallása szerint a jobboldal radikális részéhez tartozik.

Kubatov Fradi Digitális Polgári Kört alapít.

Fotó: Kubatov Gábor/Facebook

A Fradi elnökének megnyilvánulásai egyre inkább hasonlítanak egy másik Fradi-elnökére, aki szintén politikusi teljesítményének köszönhette pozícióját.

Nem Gschwindt Ernőre vagy Usetty Bélára gondolunk, akik az Egységes Párt parlamenti képviselőjeként lettek a Fradi elnökei 1923-ban, illetve 1937-ben. Gschwindt amúgy likőrgyáros volt, éppen abban az időszakban volt szeretett klubja elnöke, amikor az első osztályú magyar klubfutball áttért a profizmusra. Vagyonából jelentős összegeket utalt át a Ferencvárosnak. 1931-ben az FTC dél-amerikai túrára utazott, ami jelentős veszteséget hozott. A hiányt Gschwindt saját zsebből állta, majd lemondott, mert minden szenvedélynek van egy határa.

Nem is Jaross Andorra, Horthy egykor belügyminiszterére gondolunk, aki a nyilas időkben volt a klub dicstelen, 1946-ban háborús bűnök miatt kivégzett elnöke. És nem is a tőről metszett kommunista Münnich Ferencre, akinek dicstelen szerepe volt abban, hogy a legsötétebb rákosista években a Ferencvárost Édoszra nevezték át, zöld színét pirosra kellett cserélnie.

Kubatov megnyilvánulásai a Ferencvárost 1998 és 2001 között vezető Torgyán József magánszámait idézik. Akkoriban sajnos még nem volt közösségi média, pedig Torgyán biztos imádta volna.

Torgyán magával példálózott az öltözőben

A kilencvenes évek végén költöztem Pestre. Szegedi vagyok, Budapesten csapatom nincs, így mindig máshová mentem meccset nézni, de egy idő után már csak a Fradira. Nem azért, mert annyira jók voltak, ellenkezőleg. A nézők szidták Torgyánt, aki hófehér zakóban időnként feltűnt a klubház ablakában. Amikor 1999 decemberében a Szeged ellen játszottak, ezerötszázan voltak csupán a lelátón. Most még a legérdektelenebb bajnokikon is legalább hatezren vannak.

Torgyán pedig a maga módján minden tőle telhetőt megtett, hogy jöjjenek az eredmények. Ez nem feltétlen a háttér biztosítását jelentette. Az elnöki poszt átvételekor azt mondta: „Nem tudom elképzelni, hogy ha megjelennék a meccs előtt az öltözőben, és beszélnék a játékosokkal, akkor ne győztesen hagynák el a pályát.”

Az 1999-2000-es bajnokság nyitófordulójában a Vasas-meccs előtt be is ment az öltözőbe, és ezekkel a szavakkal buzdította a csapatot a Nemzeti Sport tudósítása szerint:

„Köszöntöm önöket, uraim, a bajnoki nyitányon, és bízom benne, hogy nagy, szép sikersorozat első állomásán lesznek túl ma este. A csapat tele van fiatal játékosokkal, a szakmai stáb kitűnő, és mindez garancia lehet arra, hogy a Ferencváros teljesítménye hétről hétre, hónapról hónapra jobb legyen. Sokan azt mondják, hogy az MTK a legerősebb a mezőnyben, és utána következik a Fradi. Én ezt nem így látom. Az MTK-nak van a legnevesebb játékoskerete, és ez nem ugyanaz. Mindezt az én példám is bizonyítja. Ki gondolta volna politikai pályafutásom elején, hogy a miniszteri székig jutok? Rám mindig számíthatnak, a tőlem telhető segítséget mindig megadom ennek a klubnak, a csapatnak.”

A Vasas a buzdító szavak után 2-1-re nyert az Üllői úton. (Mellesleg a bajnokság végén az MTK 16 pont hátránnyal lett második a Dunaújváros mögött.)

Torgyán a csapat előtt dorongolta le az edző Mucha Józsefet. A meccs előtt két nappal a klub centenáriumi ünnepségén díjazták azokat, akik a letöbbet tettek a klubért: Albert Flóriánt, a máig egyetlen aranylabdás futballistát, Nagy Bélát, a Ferencváros tényleg legendás krónikását, Torgyán Józsefet, aki egy éve se volt a klub élén és államtitkárát, Szabadi Bélát.

A Ferencváros centenáriumi mérkőzése is méltó volt Torgyán elnökségéhez. Valójában a 101. évfordulón rendezték meg a meccset a beharangozott Milan vagy Barcelona helyett az akkor Croatia néven futó Dinamo Zágráb ellen, alig 800 néző előtt.

Mondom, szórakoztató időszak volt ez.

Kubatov, nem kell a szkenner

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA fidesz kubatov gábor Ferencváros történelem független kisgazdapárt torgyán józsef ftc
Kapcsolódó cikkek

Kubatové volt az első éjszaka joga, együtt aludt a Fradi bajnoki serlegével

Taxiba ültette, hazavitte, ágyba tette, még be is takargatta a serleget.

Székely Sarolta
foci

Három díjat is besöpört, és megint visszaszólt Kubatovnak Bognár 'Badass' György

Folytatódik a magyar foci legjobb beefe, a hétszer csóróbb Paks edzője nem hagyta annyiban a Fradi-elnök leszólását az MLSZ gáláján.

Kolozsi Ádám
sport

Kubatov szerint érdemes lenne elgondolkodni azon, miért szidják Csányi Sándort a szurkolók

Továbbra is egyre intenzívebb a Fidesz pártigazgatója és a második leggazdagabb magyar vitája.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Végjáték: Kubatov Gábor pártigazgató a Magyar Nemzetben jelentette be, hogy klubja, a Fradi, minden kapcsolatot megszakított Orbán Nemzeti Sportjával

A lázadó fideszes korábban már kitiltotta a miniszterelnök házi lapjának tudósítóit a Fradi stadionjából, de most a teljes nyilvánosság elé vitte a konfliktust, miközben Csányi Sándoréknak is beszólogat. A megtámadott Szöllősi György Mészáros Lőrinccel repült el megnézni a BL-döntőt.

Szily László
POLITIKA

Kubatov Gábor őszinteségi rohamot kapott: A jobboldal radikális részéhez tartozom

Azahriah koncertezhet ugyan az MVM Dome-ban, hiszen azt üzleti alapon működtetik, de politizálnia tilos.

Benics Márk
POLITIKA

Kubatov végleg eldöntötte, hogy pártcsapatot csinál a Fradiból

Kubatov az FTC aktív sportolóit és a klub alkalmazottait avatta a Fradi Digitális Polgári Kör tagjává.

Haszán Zoltán, Szily László
POLITIKA

Zöld-fehér díszpárna 4495 Ft. – a kilúgozott konzumfradizmus képregénye

Zöld-fehér csíkos kulacs 2990 forint, díszpárna 4495 forint, beltéri XL babzsák 30 990 forint. A Fradista leszek! képregénykönyvben egy kisfiú útját követhetjük végig az igazi szurkolóvá válásig. Ha valaki, én tudom, hogy milyen ez.

Tóth-Szenesi Attila
futball

Csoda a Magyar Kupában: a 2800 lelkes Iváncsa futballcsapata kiverte a Ferencvárost

Az NB III.-as kiscsapat elintézte a bajnokot. 2015-ben még 17-0-ra verte őket a szinte csak idegenlégiósokkal játszó Fradi, most zöld-fehér nevelésű futballisták góljaival jutottak a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe az iváncsaiak. A végén nekik énekelték a Himnuszt.

Tóth-Szenesi Attila
futball

Az év, amikor a Fradi-tábor elmélyült politikai elemzővé vált

Jöhet belpolitika, külpolitika, a magyar lelátóknak lett egy Török Gábora.

Haszán Zoltán
belföld