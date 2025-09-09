Lemondott a miniszterelnök Nepálban, folytatódnak a Z generációs korrupcióellenes tüntetések

A hétfő óta tartó, több áldozattal járó tüntetések hatására lemondott posztjáról K. P. Sharma Oli nepáli miniszterelnök. Indoklása szerint a fennálló válság alkotmányos megoldásának szeretne utat nyitni. Az országban továbbra is zajlanak a demonstrációk, ketten meghaltak, számos magas rangú politikus lakását megrongálták, a katmandui repülőteret lezárták.

Tüntetők Nepálban Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

Az országban hétfő óta tartanak a tüntetések, válaszul arra, hogy a kormány betiltotta a közösségi oldalakat. Bár a tiltást hétfőn feloldották, a fővárosban pedig kijárási tilalmat rendeltek el, az emberek ismét utcára vonultak. A demonstrálók összecsaptak a hatóságokkal, melynek képviselői gumibotokkal, vízágyúval és gumilövedékekkel próbálták őket visszaszorítani. Hétfőn közel húszan haltak meg, több mint százan megsérültek.



Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

A hatóságok agresszív fellépésére reagálva több más miniszter is lemondott, és támogatásáról biztosította a tüntetőket. A szervezők által Z generációsnak nevezett megmozdulások mögött általános elégedetlenség is áll a korrupció miatt. Az országot az úgynevezett nepobébik, nepotista fiatalok tartották lázban. A távozó K. P. Sharma Oli 2024-ben alakította meg negyedik kormányát, az őt jelölő párt központját is megrongálták a tüntetők. (via BBC)