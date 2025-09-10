10 és 12 éves gyerekek csapatták a kölcsönkért nagy teljesítményű elektromos rollerrel Nagykanizsán, el is estek, és büntetőeljárás is indult

Szeptember 9-én kora este Nagykanizsán, a Haladás úton szenvedett balesetet két gyerek, amikor elestek egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel. Egyikük 10, másikuk 12 éves. A fiúk később azt mondták, túl gyorsan haladtak, és bukósisak sem volt rajtuk.

A rollert a 10 éves gyerek kérte kölcsön egy rokonától. Egyikőjük könnyű, a másik súlyos sérülést szenvedett. A roller tulajdonosával szemben büntetőeljárás indult jármű tiltott átengedése vétség elkövetése miatt.

Az elektromos rollerrel elszenvedett balesetek nem ritkák, augusztusban is volt két (1, 2) súlyos eset, mindkétszer fiatalok vezették az e-rollert. (police.hu)