Jogerősen is felmentette a bíróság Udvaros Dorottyát és a Greenpeace aktivistáit, akik fecskéket próbáltak menteni a Fertő-tónál

Jogerősen is felmentette a bíróság Udvaros Dorottya Kossuth-díjas színművészt és a Greenpeace többi aktivistáit, akik 2021-ben mentettek fecskéket a Fertő-tónál.

Az aktivisták egy lebontásra ítélt Fertő tavi cölöpházról vágták le a madárhálót, hogy az Afrikából hazaérkező füsti fecskék visszatérhessenek korábbi fészkeikre és tojást rakhassanak – írta a Greenpeace. Így a házat már nem lehetett volna lebontani, mert a „tojásos fészkek” tönkretétele bűncselekmény.

A fecskementő akció Fotó: Greenpeace

Ügyükben rongálás miatt indult eljárás, és első fokon a 12 vádlottból 11-et bűnösnek mondott ki a bíróság, és megrovásban részesítette őket. A vád szerint akciójukkal 102 800 forint kárt okoztak. A Telex korábbi beszámolója szerint első fokon csak az akciót videózó aktivistát mentették fel, de a főügyészség őt is bűnösnek tartotta.

Másodfokon a Győri Törvényszék járt el, ahol az összes vádlottat felmentették. A bíróság azzal érvelt, hogy a leszedett háló a helyreállítási költséggel együtt tényleg 102 ezer forint volt, ami miatt ez eleve csak szabálysértésnek számíthatott volna, de a fő kérdés amúgy is az, hogy az aktivisták veszélyesek voltak-e a társadalomra. „Nem” – mondta ki a bíróság.

A harmadfokon eljáró Győri Ítélőtábla helyben hagyta a másodfokú döntést, így minden aktivistát jogerősen felmentettek, négy év pereskedés után. A Greenpeace közleménye szerint a bíróság azzal érvelt, hogy „a természeti értékeink közös tulajdonunk, melyeknek a védelme fontosabb volt a fecskeháló védelménél.” A közlemény szerint a bíró arról beszélt, a természeti értékek védelme mindenki feladata.

A Greenpeace több fronton harcol a Fertő tavi óriásberuházás megállítása érdekében, amit értelmetlennek tartanak. A környezetvédelmi engedélye miatt is pereltek, és győztek.

Egy korábbi akciójuk:

A kormány változtatott az álláspontján, idén júliusban Barcza Attila, a térség országgyűlési képviselője, a tó és környezete fejlesztésének miniszteri biztosa közölte, a fejlesztést újra kell tervezni, és egy „kisebb volumenű” beruházás várható. A korábbi tervekre 13 milliárdot költött eddig az állam.