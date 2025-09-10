Navracsics szerint nem véletlen került le az „átláthatósági” törvény a napirendről

Navracsics Tibor közigazgatási miniszter szerint „önmagában nem ördögtől való” az általuk átláthatóságinak nevezett törvény célja, vagyis hogy a közvéleményt formáló politikusokra, újságírókra és civil aktivistákra egységes szabályozás vonatkozzon.

Navracsics a Magyar Hang podcastjében arról beszélt, minden ilyen szereplőről tudni kell, hogy kap-e nagy összegű külföldi támogatást.

Az eredeti javaslat keményen büntette volna az amerikai vagy uniós pályázati pénzeket elnyerő szervezeteket vagy szerkesztőségeket, noha azokat legális pályázatok útján nyerték el. Miután a lépés a kormánnyal kritikus hangokat lehetetlenítette volna el, valójában nagytakarítási vagy cenzúratörvény volt.

A javaslat értelmében a bankoknak is jelenteniük kellett volna az „engedélyköteles fizetési műveleteket”, ami részben felülírná a banktitkot. Banki szereplők tavasszal arról beszéltek, a javaslat miatt érezhetően megrendült a bizalom a magyar bankrendszer iránt, és megkezdődött a tőke kimenekítése az országból. A tervezetet Fideszen belül is sok kritika érte, ezek után váratlanul lekerült a napirendről. Orbán Viktor korábban azt ígérte, ősszel ismét előveszik.

Fotó: Németh Dániel/444

Az eredeti verziót Navracsics sem támogatta. A műsorban azt mondta, az előző változat „érlelésre méltó” lett volna, és nem véletlenül került le a napirendről.

„Abban bízom, hogy ha ez valóban napirendre kerül az őszi ülésszakon, akkor egy ennél érettebb, jobb megvalósítás lesz.”

Arra a kérdésre, hogy az uniós forrásoknál felvethető-e szankció, Navracsics azt mondta, többek között a „fogalmi bizonytalanság” is szerepet játszott abban, hogy a javaslat lekerült a napirendről. A miniszter szerint önmagában az uniós támogatást nem lehet szankcionálni, de láthatóvá kell tenni, ha egy civil szervezetet vagy sajtót szponzoráltak.