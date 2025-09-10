Szerb rendszámú autóval érkező, horvát telefont használó férfiak hagytak 9 levágott disznófejet 9 párizsi mecset előtt

Ezen a kamerafelvételen az látható, ahogy az egyik férfi éppen leteszi a disznófejet a montreuil-i mecset elé. Montreuil Párizs egyik egybeépült külvárosa a fővárostól északkeletre.

Bizarr provokáció borzolja a kedélyeket Franciaországban: kedden 9 párizsi és főváros környéki mecset előtt találtak levágott disznófejeket, szerdára pedig a rendőrség kiderítette, hogy eddig ismeretlen külföldiek követték el az akciót, akik csak emiatt érkeztek, majd a fejek elhelyezése után villámgyorsan távoztak is az országból.

A nyomozáshoz egy normandiai gazda eddig a legnagyobb segítséget, a hír hallatán ugyanis azzal jelentkezett, hogy két külföldi férfi nem sokkal korábban tíz sertésfejet vásárolt tőle - írja a Le Figaro. A fickók egy szerb rendszámú autóból szálltak ki a farmján. Több mecset környékén voltak kamerák, így hamar kiderült, hogy a tettesek az összes helyszínre ugyanezzel a szerb kocsival érkeztek. A rendőrség azt is szinte azonnal kiderítette, hogy egy horvát szolgálaltónál előfizetett telefont használtak, sőt a készülék cellainformációi alapján azt is elárulták, hogy miután keddre virradóra szétszórták a disznófejeket, kedden reggel már át is lépték a francia-belga határt.